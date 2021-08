La Juventus continua a lavorare anche per quanto riguarda le cessioni eccellenti: servono più di 30 milioni per l’addio del giocatore bianconero

Novità in vista per la Juventus che potrebbe anche pensare a cessioni eccellenti in vista del futuro. Lo stesso club bianconero ha messo a segno un acquisto voluto a lungo come quello di Manuel Locatelli, protagonista con la maglia del Sassuolo e della Nazionale italiana. Così il classe 1998 è arrivato a Torino per convincere Massimiliano Allegri, ma non solo: è possibile anche un nuovo colpo per rinforzare il reparto centrale negli ultimi giorni di agosto. Al momento lo stesso allenatore livornese sta provando Ramsey nel ruolo di centrocampista centrale con Bentacur: in questo modo McKennie potrebbe anche partire.

Calciomercato Juventus, McKennie verso l’addio: le cifre

Nella scorsa stagione il centrocampista americano, Weston McKennie, è stato uno dei migliori sotto la gestione di Andrea Pirlo, ma ora dopo soltanto un anno in bianconero potrebbe subito partire. Il suo profilo piace particolarmente in Premier League con Everton e Tottenham particolarmente interessate al giocatore classe 1998. In totale la Juventus ha speso per lui prima 4,5 milioni per il prestito per poi arrivare al riscatto fissato a 18,5 più bonus di circa 6,5 milioni. Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” servirebbero così più di 30 milioni di euro per la cessione.

Il suo futuro potrebbe essere così lontano da Torino per una nuova avventura entusiasmante. Con Allegri lo spazio si è ridotto in maniera esponenziale: McKennie piace anche in Bundesliga con le novità previste nei prossimi giorni.