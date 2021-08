Cristiano Ronaldo lascia la Juventus e torna al Manchester United: arriva il comunicato ufficiale del club inglese

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano, e Cristiano Ronaldo e il Manchester United ne sono la dimostrazione. Infatti il portoghese dopo giorni molto movimentati ha deciso di lasciare la Juventus per tornare ai ‘Red Devils’, club in cui è diventato uno dei migliori al mondo. Oggi CR7 ha lasciato Torino e in questi minuti è arrivata l’ufficialità del suo passaggio al Manchester United.

Arriva il comunicato del club inglese sul proprio sito ufficiale che recita: “Il Manchester United è lieto di confermare l’accordo con la Juventus per il trasferimento di Cristiano Ronaldo. Tutti al club non vedono l’ora di dare il benvenuto a Cristiano a Manchester”.