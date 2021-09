Cristiano Ronaldo ha vinto ancora | Adesso è UFFICIALE

Cristiano Ronaldo sarà ancora CR7: il campione portoghese potrà continuare ad indossare il suo iconico numero allo United, ora è ufficiale

Cristiano Ronaldo vince ancora. Dopo l’addio alla Juventus e il romantico ritorno al Manchester United, si era creata una certa apprensione attorno alla questione del numero di maglia. Il suo iconico 7 era già sulle spalle di Cavani e la Premier League non permette da regolamento il cambio di numero ad inizio stagione a meno che il proprietario non venga ceduto. Eccezion fatta per il campione di Madeira, con i ‘Red Devils’ che sono riusciti a strappare alla Lega inglese l’autorizzazione. Il ‘Matador’, invece, indosserà la maglia numero 21, la stessa che porta in nazionale con l’Uruguay.

Di seguito il comunicato ufficiale del club: “Il Manchester United può confermare che Cristiano Ronaldo indosserà l’iconica maglia numero 7 dopo il ritorno all’Old Trafford. La superstar portoghese ha indossato notoriamente il leggendario numero di maglia durante il suo primo periodo allo United e ora possiamo confermare che Ronaldo lo avrà di nuovo sulla schiena. Ronaldo eredita il numero da Edinson Cavani. Poiché al nostro acquisto viene assegnata la numero 7, ‘El Matador’ passerà al numero 21”.