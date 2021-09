Il Milan deve fare i conti con una brutta notizia: un titolare di mister Stefano Pioli è risultato positivo al Coronavirus. Il comunicato ufficiale con le condizioni del calciatore

Il Coronavirus torna a colpire in Serie A. La sosta per le Nazionali non porta fortuna al Milan, partito con la rincorsa in questo avvio di campionato. La squadra rossonera si trova infatti in cima alla classifica, a punteggio pieno, grazie ai successi ottenuti contro Sampdoria e Cagliari. Mister Stefano Pioli lavora a ranghi ridotti, con diversi elementi della rosa in giro per il mondo per gli impegni con le nazionali. Il tecnico, però, ha perso un ulteriore giocatore a causa della positività al Covid-19.

Come si legge in un comunicato ufficiale del Milan, infatti, “Olivier Giroud è risultato positivo ad un tampone molecolare effettuato a domicilio. Le autorità sanitarie locali di competenza – prosegue – sono state subito informate. Il giocatore sta bene, ma deve rimanere in isolamento fiduciario“. Il francese si trovava con la squadra, visto che non era stato convocato da Dechamps per gli impegni di qualificazioni ai Mondiali 2022 contro Bosnia, Ucraina e Finlandia.

Milan, Giroud positivo al Coronavirus

Giroud, dice il Milan, “non ha avuto contatti con il resto della squadra dalla gara di campionato contro il Cagliari“. La sosta aumenta le speranze rossonere di riavere il giocatore a disposizione per la ripresa del campionato. Mister Pioli è infatti chiamato a rispondere ad un mini tour de force: si inizia con la Lazio di Sarri, domenica 12 settembre, poi Liverpool in Champions League e la trasferta di Torino contro la Juventus.