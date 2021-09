Uno dei talenti più cristallini del Barcellona è vicino al rinnovo con il club catalano. La Juventus e il Milan, che volevano il colpaccio, dovranno abbandonare la suggestione.

Il Barcellona, dopo aver perso il simbolo blaugrana degli ultimi 15 anni, Leo Messi, e aver dovuto cedere Griezmann all’Atletico all’ultimo giorno di calciomercato, prova a costruire il suo futuro partendo dai giovani. I gravi problemi economici dei catalani hanno reso impossibile continuare a pagare ingaggi faraonici ai calaciatori, ma ora lo spazio per rinnovare il contratto di uno dei talenti più cristallini del club ci sarebbe.

Calciomercato, Pedri verso il rinnovo con il Barcellona | Juventus e Milan spiazzate

Come riportato dal sito Fichajes.com, la squadra allenata da Koeman starebbe accelerando per trovare l’accordo con l’entourage del centrocampista Pedri. Lo spagnolo, classe 2002, ha vissuto una stagione esaltante con il Barcellona e con la Spagna e la dirigenza culè vuole costruire su di lui e Ansu Fati le fondamenta della formazione dei prossimi anni.

Se Pedri dovesse rinnovare il suo contratto, Juventus e Milan sarebbero costrette ad abbandonare il sogno di provare a prendere a zero quello che è uno dei ragazzi più promettenti del panorama europeo. I due club italiani coltivavano quella che era poco più di una suggestione, ma con un nuovo contratto in arrivo per Pedri, la strada diventa sbarrata.