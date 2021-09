Sampdoria-Inter, nuova tegola per Inzaghi: difensore out

Prossimo impegno contro la Sampdoria per l’Inter, che perde però un altro uomo importante: il difensore dà forfait

L’Inter affronterà domani la Sampdoria per cercare la terza vittoria consecutiva in Serie A. L’avversaria di domani sarà la Sampdoria e la squadra di Inzaghi però conta gli infortunati. Brutte notizie arrivano ancora dall’infermeria per i nerazzurri, che contano un nuovo infortunato in rosa. Infatti prima in conferenza stampa, poi con un comunicato ufficiale sul sito ufficiale, è stato reso noto l’infortunio di Alessandro Bastoni, che rischia di saltare anche l’impegno di Champions League.

Nella nota ufficiale viene riportato che: “Questa mattina sono stati effettuati degli esami strumentali per Alessandro Bastoni a causa di un affaticamento muscolare. Questi hanno evidenziato un leggero risentimento ai flessori della coscia sinistra. Le condizioni del difensore saranno rivalutate nella giornata di lunedì”.