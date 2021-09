Deciso il futuro di Pogba: l’arrivo di Cristiano Ronaldo cambia tutto

La Juventus continua a sperare nel ritorno di Paul Pogba e il destino del calciatore avrebbe subito una svolta: decisivo l’arrivo di Ronaldo

Un punto in tre partite non è certamente l’inizio di stagione che la Juventus si aspettava. Solo a Udine è arrivato un risultato utile, per poi perdere contro Empoli e Napoli. Mercoledì i bianconeri inizieranno il cammino in Champions League contro il Malmo, sperando di portare casa i primi tre punti della stagione. Nel frattempo la società juventina ha sempre un occhio sul calciomercato, dove da tempo osserva Paul Pogba.

Leggi anche >>> Malmo-Juventus, i convocati di Allegri: due assenze pesanti

Il centrocampista francese ha il contratto con scadenza a giugno 2022 e ora potrebbe essere arrivata la svolta fondamentale per il suo futuro al Manchester United. Decisivo sarebbe anche l’arrivo di Cristiano Ronaldo nei ‘Red Devils’.

Pogba più vicino al rinnovo: Cristiano Ronaldo beffa la Juventus

Un ritorno da sogno quello di Cristiano Ronaldo al Manchester United. Il campione portoghese dopo aver lasciato la Juventus negli ultimi giorni di calciomercato si è ripresentato ai tifosi dei ‘Red Devils’ con una doppietta nella partita vinta per 4-1 contro il Newcastle. Il suo arrivo avrebbe inoltre inciso anche sul futuro di Paul Pogba.

Leggi anche >>> Non è colpa degli assenti, la Juventus è un disastro: l’attacco ai bianconeri

Infatti, secondo quanto riportato da ‘The Athletic’, il ritorno di CR7 a Manchester, insieme ai tanti acquisti stellari come quello di Jadon Sancho, avrebbero convinto il centrocampista francese a restare allo United, vista la grande potenzialità che ha questa squadra. Dunque potrebbe sfumare il sogno del ‘Pogback’ in casa Juventus.