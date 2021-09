Malmo-Juventus, i convocati di Allegri: due assenze pesanti

La Juventus si prepara alla sfida di domani contro il Malmo in Champions League: Allegri dovrà fare a meno di due giocatori

La Juventus è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. I bianconeri infatti dopo tre giornate di Serie A si trovano ancora a un punto, ma l’occasione di sbloccarsi potrebbe arrivare dalla Champions League. Domani sera infatti la squadra di Allegri volerà in Svezia per affrontare il Malmo nella prima partita del girone H della massima competizione europea.

Leggi anche >>> La Juventus pensa al dopo Szczesny | Assalto in Premier League

Insieme a Malmo e Juventus nel gruppo ci sono anche Chelsea e Zenit, che si sfideranno domani. Nel diramare la lista dei convocati per domani Massimiliano Allegri deve rinunciare a due giocatori causa infortuni.

Malmo-Juventus, non solo Chiesa out: anche Bernardeschi non convocato

Occasione per tornare alla vittoria per la Juventus domani sera, che affronterà il Malmo nell’esordio in Champions League. Sarà importante iniziare col piede giusto nella massima competizione europea, dove ogni errore può essere pagato caro, soprattutto in un girone dove ci sono i campioni d’Europa del Chelsea.

Leggi anche >>> Addio eccellente dopo Ronaldo: scambio da urlo in Spagna

Per la sfida di domani Massimiliano Allegri dovrà fare a meno però di Federico Chiesa, infortunato che ha saltato anche la trasferta di Napoli, ma anche di Federico Bernardeschi. L’ex Fiorentina ha accusato un lieve fastidio al ginocchio, e dunque non ci sarà. Oltre a loro non saranno della partita anche Kaio Jorge, Luca Pellegrini e il lungodegente Arthur.