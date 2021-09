Sorpresa inglese: ‘occasione’ Inter per il post Handanovic

L’Inter sta monitorando diversi profili per il sostituto di Handanovic in vista della prossima stagione: ‘occasione’ dalla Premier League

Grande prova dell’Inter contro la Fiorentina. Un match per nulla scontato, visto l’ottimo momento di forma della ‘Viola’ di Italiano. I nerazzurri, però, sono riusciti a sbancare l’Artemio Franchi in rimonta con il punteggio di 1-3, grazie ai gol nell’ordine di Darmian, Dzeko e Perisic. Il gruppo di Inzaghi si è ripreso momentaneamente la testa della classifica a pari merito con i cugini milanisti, in attesa di conoscere il risultato del Napoli contro la Sampdoria. La ‘Beneamata’ sembra più consapevole rispetto allo scorso anno. La vittoria dello scudetto ha dato maggiore consapevolezza dei propri mezzi ai giocatori e la società ha saputo reagire bene alle importanti cessioni sul calciomercato.

Estate molto complicata quella di Marotta e Ausilio, che – dopo aver perso Hakimi e Lukaku – sono riusciti comunque a mantenere elevato il livello della rosa. Il lavoro della dirigenza, però, non si ferma e si continua a riflettere sul tema sostituto Handanovic. Lo sloveno è in calo da diverso tempo e non garantisce più costanza di prestazione. Il suo contratto scadrà il prossimo giugno e quasi certamente non verrà rinnovato. Il primo nome sulla lista per il rimpiazzo è Onana dell’Ajax, ma occhio anche all’occasione dalla Premier League.

Calciomercato Inter, ‘occasione’ dalla Premier per il dopo Handanovic

Dean Henderson non è soddisfatto del suo impiego al Manchester United. David de Gea si è ripreso la titolarità della porta dei ‘Red Devils’ e ora l’estremo difensore inglese starebbe prendendo in considerazione l’idea di trasferirsi altrove per avere più minutaggio. Lo rivela ’90min.com’, secondo cui il classe ’97 vorrebbe riconquistare la Nazionale.

Il CT Southgate è stato chiaro in questo senso, precisando che dovrà giocare regolarmente a livello di club se vorrà diventare il numero uno dell’Inghilterra. Una situazione che pare stia spingendo l’ex Sheffield United a lasciare l’Old Trafford. Ghiotta occasione per l’Inter, che valuta anche questo profilo. Lo United, dal canto suo, discuterà del suo futuro a gennaio e Henderson, intanto, continuerà a lottare con il portiere spagnolo per scendere in campo. Sono stati accostati di recente anche Borussia Dortmund e Tottenham.