Juventus-Roma, svolta Abraham: sorpresa Mourinho

Novità importanti per Josè Mourinho, in vista della sfida contro la Juventus di domani era: c’è la svolta per le condizioni di Abraham

Vigilia bollente quella che riguarda Juventus-Roma e le scelte che Mourinho ed Allegri si apprestano ad effettuare per i 22 che scenderanno in campo all’Allianz Stadium. In tal senso, rientrato con una fastidiosa alla caviglia dagli impegni con l’Inghilterra, arrivano buone notizie per quanto riguarda le condizioni di Tammy Abraham. Il bomber giallorosso si è allenato in gruppo e crescono con il passare delle ore le possibilità di vederlo in campo contro la ‘Vecchia Signora’. Da valutare se nellì’11 titolare o solo a gare in corso: ogni decisione verrà presa domani da Josè Mourinho e lo staff medico giallorosso.