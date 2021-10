Prima gioia in casa per il Venezia: battuta la Fiorentina con Aramu

Venezia e Fiorentina danno vita a un posticipo intenso per l’ottava giornata di Serie A. Alla fine a trionfare sono i veneti con un grande Aramu

L’ottava giornata di Serie A ha una degna conclusione con Venezia-Fiorentina. Le due squadre danno vita a un match interessante e intenso, anche se alla fine è caratterizzato da un solo gol. I veneti riescono a raggiungere la prima vittoria in casa in questo campo e lo fa con il solito Aramu. Il numero 10 è protagonista di una partita ad alta intensità e in cui è riuscito a firmare il gol decisivo.

LEGGI ANCHE >>> Occasione a gennaio per il centrocampo: il Milan insidia la Juve

Il Venezia supera la Fiorentina con il gol di Aramu

Il Venezia non demorde, anche di fronte alla temuta Fiorentina: l’inizio è positivo e la partita si sblocca al 36esimo, con gol di Aramu su assist del solito Henry, ancora autore di una buona prova. Nella ripresa la musica non cambia: grande equilibrio in campo, ma al 77esimo avviene una nuova svolta nel match quando Sottil viene espulso per somma di ammonizioni. La Fiorentina cerca il pari fino alla fine e crea anche qualche occasione, ma arriva la prima vittoria casalinga per il Venezia. E un ko inaspettato, in trasferta, per la viola.

CLASSIFICA: Napoli punti 24, Milan 22, Inter 17, Roma 15, Lazio 14, Atalanta 14, Juventus 14, Fiorentina 12, Bologna 12, Empoli 9, Udinese 9, Torino 8, Verona 8, Sassuolo 8, Venezia 8, Spezia 7, Sampdoria 6, Genoa 6, Cagliari 6, Salernitana 4.