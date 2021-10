Colpo di scena Vlahovic: offerta da 65 milioni che taglia fuori la Juventus

Potrebbe aprirsi un nuovo scenario riguardante il futuro di Dusan Vlahovic: offerta da 65 milioni e addio Juventus

Continua a essere al centro delle discussioni di calciomercato Dusan Vlahovic, che con la maglia della Fiorentina continua a stupire tutti a suon di gol.

In questo inizio di stagione il bomber serbo ha messo a segno 4 gol in sette partite, ai quali vanno aggiunti i due in Coppa Italia. Sulle sue tracce in particolare sembrerebbe esserci la Juventus, che è alla ricerca di un bomber per la prossima stagione e che potrà sfruttare la delicata questione rinnovo con la ‘Viola’.

A beffare la Juventus però però potrebbe essere un top club europeo, che sarebbe pronto a mettere sul piatto 65 milioni di euro in caso di addio del proprio bomber.

Lewandowski al PSG: il Bayern Monaco si fionda su Vlahovic e beffa la Juventus

Il bomber del futuro, Dusan Vlahovic, continua a collezionare estimatrici in tutta Europa. L’attaccante della Fiorentina sembrerebbe piacere molto alla Juventus, ma sulle sue tracce potrebbe spuntare anche il Bayern Monaco.

Infatti i bavaresi potrebbero veder partire il proprio bomber, Robert Lewandowski, verso il PSG. I parigini infatti potrebbero pensare al bomber polacco come erede di Mbappe, che potrebbe finire al Real Madrid. Così come erede di Lewandowski il Bayern potrebbe pensare proprio Vlahovic, accontentando la Fiorentina con 65 milioni e tagliando fuori definitivamente la Juventus.