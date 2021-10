Lazio e caso tamponi, deciso il destino di Lotito: la nota UFFICIALE

La Lazio ha una nuova risposta circa il provvedimento disposto per Claudio Lotito dopo il caso tamponi. Ecco la nota ufficiale

Claudio Lotito ancora una volta al centro delle discussioni per il caso tamponi. Il presidente biancoceleste, infatti, era in attesa di una nuova decisione da parte della corte federale, dopo quanto successo negli scorsi mesi e le aspre polemiche circa l’operato del numero uno biancoceleste.

Ora, a distanza di mesi, arriva una decisione cruciale da parte della Corte Federale e non sa di sconfitta per Lotito, anzi. Dopo i durissimi provvedimenti di cui si parlava anche nelle ultime settimane, arriva una disposizione non troppo severa.

Caso tamponi, la decisione per Lotito e la Lazio

Ammenda alla Lazio e due mesi di inibizione per Lotito: questo quanto disposto dalla Corte Federale. Di seguito la nota ufficiale: “La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite… ha parzialmente accolto i reclami proposti dal presidente del club Claudio Lotito, dai medici Ivo Pulcini e Fabio Rodia e dalla S.S. Lazio, determinando la sanzione in 2 mesi di inibizione per Lotito e in 5 mesi di inibizione per Pulcini e Rodia. La società biancoceleste è stata sanzionata con 50mila euro di ammenda”.