Newcastle bloccato, scoppia il caos: decisione presa

Spunta un caso riguardante il nuovo miliardario Newcastle del fondo PIF: bloccate le sponsorizzazioni al club, decisione presa

Novità importante per il Newcastle. I bianconeri, passati di recente alla gestione del miliardario fondo PIF con a capo il principe Mohammed bin Salman, sono finiti al centro di un caso riguardante la sfera economica e d’immagine del club. Diciotto compagini di Premier League, nella sede della Lega, avrebbero setto ‘sì’ nella giornata di ieri alla proposta di attuare il blocco delle sponsorizzazioni saudite ai ‘Magpies’. Questo perché, chiaramente, le società inglesi sono preoccupate e temono che gli arabi possano diventare una potenza troppo grande per l’intero sistema.

Il provvedimento, inoltre, interessa anche la stessa regolamentazione del campionato, poiché c’è da rispettare un Fair Play Finanziario che consente di perdere al massimo 105 milioni di sterline in tre anni, limite che il Newcastle potrebbe aggirare proprio con gli altri introiti derivanti dagli sponsor. I ‘Magpies’, dal canto loro, non gradiscono questo scenario, che riterrebbero anti-competitivo. Il Manchester City è l’unico che ha preferito astenersi e non esprimere giudizio in questo senso. La decisione è, però, momentanea e sarà in vigore soltanto per il prossimo mese. Nel frattempo, continueranno le riflessioni sul tema e si cercherà una soluzione definitiva.