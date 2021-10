Donnarumma scatena l’effetto domino: che assist a Juve e Inter

Gianluigi Donnarumma stabilisce ancora una volta scenari e novità sul calciomercato. Il portiere fornisce un assist niente male a Juventus e Inter

Gianluigi Donnarumma rappresenta un tema sempre molto chiacchierato negli scenari di calciomercato. Il portierone sta vivendo un momento complicato al PSG: l’estremo difensore ex Milan vede poco il campo, soprattutto rispetto alle attese. Continua l’alternanza con Keylor Navas, non senza delusione.

E così gli scenari non possono mancare e le big interessate al calciatore italiano. All’estero, il Barcellona è sempre particolarmente attento alle scelte di Mino Raiola. Se la situazione dovesse permanere, l’estremo difensore campione d’Europa potrebbe cambiare casacca e partire in prestito. E proprio il Barcellona pare particolarmente interessato al futuro dell’ex Milan. Un interesse, però, che scatena l’ira di un altro big tra i pali: Marc André ter Stegen. Secondo quanto riporta ‘todofichajes’, infatti, potrebbe finire sul mercato e comunque non ha preso affatto bene le idee su Donnarumma in casa blaugrana.

Calciomercato Juventus e Inter, il futuro di Donnarumma e l’effetto domino tra i pali

La situazione rischia, dunque, di essere particolarmente esplosiva e in ogni caso i club italiani restano attivi, fiutando il grande colpo. Juventus e Inter potrebbe accogliere con favore l’assist di Donnarumma. Le prestazioni di Wojciech Szczesny e Samir Handanovic non sempre hanno convinto e per questo le due dirigenze potrebbero duellare proprio per arrivare a ter Stegen. Operazione non facile, in ogni caso, per gli alti costi ma anche per la forte concorrenza: Chelsea e Bayern Monaco, infatti, sarebbero in prima fila per acquistare il portiere.