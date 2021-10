Roma-Napoli, Mourinho: “Pareggio giusto, partita di alto livello”

Le parole di José Mourinho al termine della gara dell’Olimpico tra Roma e Napoli

José Mourinho ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara tra Roma e Napoli, soffermandosi sulla prestazione dei suoi ragazzi.

“Da fuori ho visto una partita di grandissimo livello, sono stanco anche io. Abbiamo dominato di più con la Juventus ma anche oggi abbiamo fatto belle cose, solamente un punto ma sono contento dei miei ragazzi. Dopo una batosta come quella in Europa League non è mai facile la partita successiva ed era importante avere una reazione oggi”.

Roma-Napoli, Mourinho: “Reazione importante”

In seguito Mourinho ha parlato anche dei ragazzi che ha escluso dalla partita: “I ragazzi che ho escluso oggi ovviamente conto di recuperarli, dovevo dare un segnale, sono dinamiche di spogliatoio”. Sul Napoli ha aggiunto: “Dobbiamo riconoscere il valore e la forza del Napoli e noi siamo stati bravi, potevamo vincere noi e potevano vincere loro”.