L’Inter di Simone Inzaghi segue con molta attenzione le ultime sul futuro di Beto, attaccante dell’Udinese di Luca Gotti: tutte le novità sul calciomercato della Beneamata

L’Inter di Simone Inzaghi ha forse un problema nel reparto offensivo. I nerazzurri infatti, dopo l’addio di Romelu Lukaku, hanno scelto in sede di calciomercato di rimpiazzare il giocatore belga con due pedine: Edin Dzeko e Joaquin Correa. Il primo, arrivato praticamente a zero dalla Roma di Josè Mourinho, si sta dimostrando ancora uno dei centravanti migliori del campionato italiano di Serie A nonostante la scorsa annata con Fonseca non sia stata particolarmente positiva. L’argentino invece, proveniente dalla Lazio, dopo la doppietta all’esordio in casa del Verona, deve ancora trovare la sua quadra all’interno del mondo nerazzurro e non è propriamente un vero e proprio numero nove.

Intanto restano i dubbi sulle prestazioni di Alexis Sanchez, attaccante cileno arrivato dal Manchester United. Il giocatore, con un passato al Barcellona, ha un ingaggio pesante, di circa 7 milioni di euro a stagione, e l’Inter potrebbe anche decidere di privarsene già nella finestra invernale di gennaio, soprattutto se dovesse trovare un altro bomber di scorta, magari più economico.

Calciomercato Inter, il bomber arriva dalla Serie A!

In casa Inter, il nome giusto potrebbe essere quello di Beto, centravanti dell’Udinese di Luca Gotti. Il giocatore portoghese, classe 1998, è partito alla grande con la maglia dei friulani e la Beneamata potrebbe provare a strapparlo già nella finestra di calciomercato di gennaio, ma l’Udinese è notoriamente una bottega cara, soprattutto per un elemento dell’organico appena arrivato come il giocatore lusitano.

Attualmente Beto, che ha già realizzato tre reti nel campionato italiano di Serie A in sette presenze, ha una valutazione di circa 7 milioni di euro che è però destinata a salire molto se dovesse continuare con questo rendimento.