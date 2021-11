La Juventus, per superare la crisi, potrebbe mettere le mani nel calciomercato di gennaio su Franck Kessie, centrocampista del Milan di Stefano Pioli

Continua la crisi nerissima della Juventus di Massimiliano Allegri dopo la sconfitta all’Allianz Stadium contro il Sassuolo di Alessio Dionisi. I bianconeri, sabato pomeriggio in casa del Verona, sono stati sconfitti dalla squadra del grande ex Tudor e sono scivolati addirittura a 16 punti dalla vetta del campionato italiano di Serie A. Un inizio di stagione davvero horror per la Vecchia Signora che è andata in ritiro ed è chiamata, nelle prossime due partite prima della sosta per le nazionali, a riscattarsi ed a rilanciarsi, prima con una vittoria in Champions League poi in Serie A.

Il grande problema della Juventus, almeno in questo momento, sembra essere il centrocampo. I bianconeri infatti non sono in grado di produrre una mole di gioco tale da mettere in difficoltà gli avversari con Dybala e soprattutto Morata troppo isolati in attacco. Rabiot non convince, Ramsey è sempre fuori e Bentancur ha subito una grossa involuzione rispetto a due stagioni fa e la Juventus ragiona in vista del calciomercato di gennaio per un colpo in Serie A.

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Calciomercato Juventus, colpo a gennaio in Serie A

La Juventus di Max Allegri, nel mercato di gennaio, potrebbe andare all’assalto di uno dei protagonisti della sfida di ieri sera fra Roma e Milan. Stiamo parlando di Franck Kessie, centrocampista della squadra rossonera allenata da Stefano Pioli. Il giocatore ivoriano è in scadenza di contratto con la società meneghina e la Juventus, in caso di partenza di Ramsey, Rabiot o attraverso l’uscita di Weston McKennie, avrebbe il tesoretto giusto per arrivare all’ex Atalanta. Kessie, vista la situazione, ha una valutazione di circa 25-30 milioni di euro, una cifra che eviterebbe al Milan di perdere soltanto il giocatore a zero.