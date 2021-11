I dubbi dell’ex Adani sull’Inter: “Mai battuto un’avversaria forte”

L’Inter è attesa da una settimana decisiva: prima lo Sheriff, poi il derby. Le parole di Adani sui nerazzurri

Archiviata l’undicesima giornata di campionato, le big della Serie A sono alle prese con gli impegni nelle coppe. L’Inter avrà il suo bel da fare in casa dello Sheriff, rivelazione della Champions League e imbattuta tra le mura amiche. I nerazzurri andranno in Moldavia con tutte le carte in regola per battere gli avversari e ripetere quanto di buono fatto nel 3-1 di San Siro.

L’avvio di stagione degli uomini di Simone Inzaghi è stato uno degli argomenti trattati da Lele Adani, ex calciatore e ora opinionista a 90° Minuto. Nel suo commento, riportato da Tuttomercatoweb, ha espresso il suo parere sull’avvio di stagione della ‘nuova’ Inter in vista del derby di domenica 7 novembre.

LEGGI ANCHE >>> Inter, altra grana per Marotta: Simeone ci prova

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Adani sull’Inter: “Forte ma non ha mai vinto con una big”

Adani ritiene che l’Inter sia consapevole della sua forza poichè viene dall’ottima gestione di Antonio Conte: “Le idee erano già chiare con Conte – dice l’ex difensore – ora con Inzaghi c’è stata un’evoluzione.” Secondo Adani, il merito di Simone Inzaghi è stato quello di trovare un nuovo assetto offensivo che ha permesso le vittorie con Empoli e Udinese.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Barella si racconta: “Ecco i miei idoli e il gol più bello”

L’opinionista ha poi elogiato il centrocampo nerazzurro: “Con l’Udinese, Barella ha tirato sette volte in porta nei primi 45 minut. Lui e Brozovic non cambiano mai – aggiunge Adani – il gol di Correa con l’Udinese è frutto di una giocata capolavoro di Perisic.” Restano dei dubbi sulla tenuta dell’Inter con le big, dopo il ko con la Lazio e i pareggi con Atalanta e Juventus: “Resta un’incognita, non ha ancora battuto un’avversaria forte e domenica c’è il Milan.“