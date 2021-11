Milan-Porto 1-1, Luis Diaz spegne i sogni rossoneri: qualificazione lontana

Il Milan si ferma sull’1-1 a San Siro contro il Porto e vede la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League sempre più lontana

Termina con l’amaro in bocca per il Milan il match della quarta giornata di Champions League contro il Porto. I rossoneri con questo pari dicono quasi definitivamente addio al sogno qualificazione agli ottavi, molto dipenderà anche dal risultato di Liverpool-Atletico Madrid.

Visto quanto successo all’andata, col successo portoghese per 1-0, i rossoneri sapevano che sarebbe stata complicata la partita di questa sera. Infatti dopo soli sei minuti Luis Diaz insacca il pallone alle spalle di Tatarusanu per il gol dello 0-1 che mette subito in salita il match per la squadra di Pioli.

Nella ripresa il Milan spinge e trova il gol del pareggio al minuto 61′, con un cross teso di Kalulu che Mbemba non controlla e infila nella propria porta. Nel finale tifosi che esultano per il gol di Zlatan Ibrahimovic che però illude solamente perché annullato per fuorigioco. La partita termina 1-1 e il Milan conquista il primo punto in Champions League che però potrebbe essere inutile in chiave qualificazione. I rossoneri questa sera tiferanno Liverpool contro l’Atletico Madrid per continuare a sperare di accedere agli ottavi.

Milan-Porto 1-1, qualificazione quasi impossibile per Pioli: tabellino e classifica

Tabellino

MILAN (4-2-3-1): Tătărușanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernández; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, B. Díaz, Leão; Giroud. A disp.: Jungdal, Mirante; Gabbia, Kalulu, Kjær; Bakayoko, Kessie, Krunić; Ibrahimović, Maldini. All.: Pioli.

PORTO (4-4-2): D. Costa; João Mário, Mbemba, Pepe, Zaidu; Grujic, S. Oliveira, Otávio, L. Díaz; Taremi, Evanilson. A disp.: Marchesín; Cardoso, Manafá, Nanu; B. Costa, Claudio, Vieira, Vitinha; F. Conceição, Corona, Martínez, Pepê. All.: S. Conceição.

Arbitro: Clément Turpin (FRA).

Marcatori: 6′ Luis Diaz, 61′ Kalulu

Ammoniti: 46′ Grujic, 54′ Tomori, 63′ Mbemba, 74′

Classifica: Liverpool* 9 punti; Porto 5, Atletico Madrid* 4, Milan 1

*una partita in meno