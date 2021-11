Napoli-Verona, la sentenza di Spalletti: “Potevamo fare di più”

Al termine del match col Verona, che ha segnato il primo stop interno dei partenopei, il tecnico Luciano Spalletti non cerca alibi per le fatiche di coppa

Niente alibi. Questo il filo conduttore di Luciano Spalletti in conferenza stampa al termine del pareggio maturato al “Maradona” contro l’ottima formazione scaligera. Il tecnico di Certaldo non ha fatto drammi per il mezzo palso falso, il primo in casa, giunto alla dodicesima giornata.

“Le fatiche incidono sempre, perchè qualche tossina te la porti, ma noi avevamo il 50% di squadra nuova. Non andrei sempre a trovare degli alibi, abbiamo la possibilità di vincere ugualmente le partite”, ha esordito l’ex tecnico di Roma ed Inter.

Spalletti non cerca scuse: le parole del tecnico toscano

“Tutto abbastanza normale, niente nervosismo – ha detto Spalletti a proposito della direzione arbitrale -. È un pochino una tecnica nuova quello di far fallo sulla trequarti avversaria, loro per non farti far strada fanno fallo. E non è un’azione che non possiamo valutare come importante, ma in realtà lo diventerebbe perchè se dai la possibilità di farla scorrere siamo a giocare nella loro metà campo. Di questi atteggiamenti qui ormai ce ne sono tanti e bisogna mettersi al passo con ii tempi, è una tecnica nuova che dobbiamo imparare quella dell’uomo contro uomo negli spazi larghi”.

“Noi vogliamo vincerle tutte le partite, conta l’istinto che hai ogni volta che vedi l’avversario e la partita. A fare la differenza è le sensazioni che hai e la voglia che ti determina una partita. Non c’è una mentalità generale, la gara di deve determinare di volerla vincere sempre. In fondo vedremo quante saremo riusciti a vincerne”, ha chiosato l’allenatore partenopeo.