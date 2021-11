Il mercato si infiamma per il portiere della Serie A: Juventus, Milan e non solo

ll ‘Corriere Fiorentino’ evidenzia con soddisfazione il ritorno in gruppo di Bartlomiej Dragowski, il portiere titolare della Fiorentina, rimasto a lungo fuori dal campo per un brutto infortunio e rimpiazzato in questo periodo da Terraciano.

La situazione contrattuale dell’estremo difensore polacco, però, è simile a quella di Dusan Vlahovic e sta mettendo in apprensione società e tifosi. Dragowski ha un contratto in scadenza nel 2023 e i colloqui della Viola con l’agente del calciatore sono infruttuosi ormai da tempo. Sul mercato non mancano gli estimatori e di conseguenza, anche se tutti i riflettori sono puntati sul futuro di Vlahovic, potrebbe profilarsi all’orizzonte un altro addio molto pesante.

Allarme Dragowski: Milan e Roma sul polacco

Le pretendenti al Dragowski non mancano: il Milan è molto interessata al portiere polacco nonostante l’arrivo in estate di Maignan. In Serie A c’è anche l’occhio vigile della Roma, come riportato anche dal ‘Corriere Fiorentino’ che cita anche Borussia Dortmund e Atletico Madrid tra le candidate.

Non manca neppure la Juventus che, in ottica futura, potrebbe decidere di sostituire il polacco Szczesny proprio con Dragowski.