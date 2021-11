Continuano le critiche sui social nei confronti di Jorginho anche durante la gara contro l’Irlanda del Nord

Sembra continuare il momento nero di Jorginho. Il centrocampista azzurro dopo aver sbagliato il rigore decisivo contro la Svizzera, il terzo con la Nazionale, ha ricevuto parecchie critiche e anche in questo primo tempo contro l’Irlanda del Nord i commenti negativi sembrano non terminare, anzi.

Da possibile Pallone D’Oro a bersaglio sui social. Il destino di Jorginho sembra essersi ribaltato in pochi giorni dopo l’errore fatale dal dischetto contro la Svizzera. Anche nel primo tempo in corso tra Irlanda del Nord e Italia, il centrocampista del Chelsea non sta giocando come al suo solito e sui social si sono scatenati con frasi del tipo: “Va bene sbagliare i rigori ma adesso nemmeno far bene i passaggi”, “Altro che Pallone D’Oro, ti tapirano”

Jorginho bersaglio sui social network

Alcuni commenti su twitter nei confronti di Jorginho arrivati durante il primo tempo della gara in corso tra Irlanda del Nord e Italia.