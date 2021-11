Calciomercato, guerra per il talento | Svolta per Juventus e Milan

Nella costante ricerca di profili in grado di migliorare la qualità complessiva delle proprie rose, Juventus e Milan hanno individuato un obiettivo per il quale c’è grande concorrenza

Le occasioni a parametro zero. Gli scambi con contropartite tecniche più conguaglio. Ma non solo. Juventus e Milan, due dei club più prestigiosi d’Italia, sono decisi a rinforzare le rispettive rose non badando a spese, pur sempre nei limiti imposti dai loro bilanci, ancora sanguinanti per gli effetti del Covid-19.

Il mercato italiano presenta delle occasioni: c’è in particolare un giocatore, esploso durante la kermesse di Euro 2020, che fa gola ai due club. Nella scorsa sessione di scambi era stato soprattutto il Milan ad affacciarsi sul ragazzo, blindato dalla sua società che già pregustava un’asta per il suo cartellino. Ebbene la corsa al trequartista è già iniziata, ma i rossoneri non devono guardarsi solo dalla Juve (e viceversa) se vogliono portare a casa il grande colpo.

L’obiettivo Damsgaard: Juventus e Milan rischiano la beffa

L’oggetto del desiderio si chiama Mikkel Damsgaard, il centrocampista offensivo in forza alla Sampdoria valutato 40 milioni dal vulcanico presidente dei blucerchiati Ferrero. Alcuni grandi club europei, con Real Madrid e Barcellona in testa, starebbero fiutando l’affare, convinti di non dover sborsae le stesse cifre di cui si parla per altri obiettivi messi in agenda dalle ripsrttive dirigenze.

L’indiscrezione, riportata dal portale spagnolo Fichajes.net, lascia però degli interrogativi sulla reale capacità di manovra delle due big di Spagna. Il Real è alle prese col complicato affare Mbappé, per il quale dovranno uscire dalle casse svariate decine di milioni. D’altro canto il Barcellona deve necessariamente vendere prima di lanciarsi in acquisti relativamente contenuti. Per lo meno rispetto ai faraonici investimenti degli ultimi anni. Tuttavia, il prestigio di due club di così grande blasone potrebbe essere decisivo nella preferenza del giocatore, al quale la Sampdoria inizia a stare oggettivamente un po’ stretta.