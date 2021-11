Irlanda del Nord-Italia 0-0: torna l’incubo dei playoff per gli azzurri

L’Italia non segna e manca l’accesso diretto ai Mondiali in Qatar: gli azzurri ancora una volta ai playoff

L’Italia non riesce a qualificarsi come prima e dovrà riaffrontare l’incubo dei playoff per staccare il pass per i Mondiali di Qatar 2022.

L’Italia torna nell’incubo dei playoff. Gli azzurri di Roberto Mancini non riescono a segnare e mancano l’accesso diretto al Mondiale 2022. Nel primo tempo i campioni d’Europa partono bene con un giusto approccio e fanno la partita ma non sono molte le occasioni create. Insigne nel ruolo di falso nove perde lucidità e qualità e la mancanza di un centravanti di ruolo fa la differenza.

Irlanda del Nord-Italia 0-0: spareggio a marzo

Nel secondo tempo l’Italia perde anche le energie mentali oltre che quelle fisiche. L’unica vera occasione la crea Chiesa che manca di poco la porta. La Svizzera parallelamente vince 4-0 e conquista la qualificazione diretta al Mondiale. L’Italia dovrà giocarsi per la seconda volta consecutiva l’accesso attraverso i playoff di marzo. Il 26 di Novembre gli azzurri conosceranno il proprio avversario.