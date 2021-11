Squalifica per il big: salta il big match contro il Milan

Il big francese riceve una stangata dalla Uefa e salterà il match di Champions contro il Milan

Arriva una brutta notizia per il ‘Cholo’ Simeone. L’allenatore dell’Atletico Madrid dovrà rinunciare a un big per due giornate di Champions League.

LEGGI ANCHE>>>Verso Lazio-Juventus, tegola pesante: il tecnico trema

La Uefa ha confermato le due giornate di squalifica per Antoine Griezmann. Come riporta il quotidiano spagnolo ‘Marca’, il francese salterà anche la gara contro il Milan in programma la prossima settimana. Griezmann era stato espulso nella gara contro il Liverpool e adesso non potrà essere a disposizione di Simeone.