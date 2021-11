Lazio-Juventus, dubbio Dybala: il report UFFICIALE

La Juventus continua a essere in apprensione per le condizioni di Paulo Dybala: il report sull’allenamento in vista del match contro la Lazio

Sono giorni di apprensione in casa Juventus in vista del ritorno del campionato di Serie A. Infatti i bianconeri sabato alle 18 affronteranno la Lazio allo Stadio Olimpico, dove Maurizio Sarri ritroverà per la prima volta da avversario i bianconeri.

Massimiliano Allegri però continua ad avere il dubbio Paulo Dybala per la partita di sabato. Infatti la ‘Joya’ dopo il match con la ‘Seleccion’ contro l’Uruguay si è dovuto fermare, e la sua presenza nella partita contro la Lazio è ancora un’incognita. Il report dell’allenamento di oggi spiega le condizioni del calciatore.

Lazio-Juventus, le condizioni di Dybala: il report ufficiale bianconero

Continuano a preoccupare le condizioni di Paulo Dybala, tornato malconcio dagli impegni con la Nazionale argentina. Nel report di oggi della Juventus viene precisato che:

“Gli accertamenti a cui è stato sottoposto questa mattina Paulo Dybala hanno escluso lesioni muscolari e confermato l’affaticamento al muscolo tibiale posteriore diagnosticato in nazionale”. Dunque la sua presenza per la partita di sabato continua a essere in forte dubbio, e solamente domani, quando i bianconeri partiranno per Roma, capiremo se la ‘Joya’ ci sarà o meno.