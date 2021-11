Lazio impegnata a Mosca per la quinta giornata del gruppo di Europa League. Immobile trascina i biancocelesti con una doppietta di rigore. Pedro chiude nel finale



Trasferta ostica per la Lazio di Sarri, impegnata sul campo della Lokomotiv Mosca. Dopo la sconfitta con la Juve, il tecnico toscano si è affidato al ritrovato Ciro Immobile per battere i russi.

Dopo un primo tempo a reti inviolate, è stato proprio l’attaccante napoletano a sbloccare il match segnando due volte su rigore. Pedro nel finale ha archiviato la partita e la qualificazione, grazie anche alla vittoria del Galatasaray sul Marsiglia (4-2).

Europa League, tabellino Lokomotiv Mosca-Lazio e classifica Gruppo E

LOKOMOTIV MOSCA-LAZIO 0-3

56′ e 63′ rig.Immobile, 87′ Pedro

CLASSIFICA GRUPPO E

Galatasaray 11, Lazio 8, Marsiglia 4, Lokomotiv Mosca 2