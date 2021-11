Juventus ‘snobbata’: l’obiettivo sceglie la Premier League

Il colpo a centrocampo messo nel mirino dalla Juventus potrebbe sfumare: il talento snobba i bianconeri e preferisce la Premier

La Juventus sembra non vedere la luce in fondo al tunnel negativo di questo inizio stagione. Dopo due vittorie consecutive per i bianconeri sono arrivate le pesanti sconfitte contro il Chelsea in Champions League e contro l’Atalanta in campionato.

Anche in chiave calciomercato la società bianconera potrebbe subire nuovamente un duro colpo. Uno dei giocatori messi nel mirino per rinforzare il centrocampo di Allegri sembrerebbe snobbare la Juventus e preferire il passaggio in Premier League.

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Zakaria taglia fuori la Juventus: preferisce il Liverpool

La Juventus continua a faticare a riportare la propria stagione sulla retta via, ovvero quella della vittoria. I bianconeri anche in chiave calciomercato potrebbero ricevere nuove brutte notizie. Infatti, secondo quanto riportato da ‘El Nacional’, il futuro club di Denis Zakaria non sarebbe la Juventus.

Leggi anche >>> Calciomercato, arriva la chiamata per Pirlo | No secco del ‘Maestro’

Il centrocampista svizzero ha diverse pretendenti, visto che il suo contratto con il Borussia Moenchengladbach scadrà nel 2022. Una di queste sembrerebbe essere il Liverpool, che al momento sarebbe la destinazione preferita dal calciatore, e che potrebbe superare anche l’offerta del Barcellona. Dunque niente da fare per la Juventus, che dovrà rinunciare a Zakaria e puntare altrove per rinforzare il centrocampo.