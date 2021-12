Bologna-Roma, brutte notizie per Mourinho: lascia il campo per infortunio

Ennesima brutta notizia per la Roma di José Mourinho, che nel match contro il Bolgona perde un attaccante per infortunio

Continua a complicarsi la trasferta di Bologna per la Roma di José Mourinho. Gli uomini di Mihajlovic sono in vantaggio grazie al bel gol di Svanberg, che da fuori area ha armato un destro imprendibile per Rui Patricio. Ma le notizie peggiori per lo ‘Special One’ arrivano in vista del big match contro l’Inter.

Infatti nel primo tempo il bomber Tammy Abraham ha ricevuto un cartellino giallo che lo obbligherà a saltare la partita contro i nerazzurri poiché era diffidato, e dunque sarà squalificato. Ma non solo.

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

La seconda brutta notizia per José Mourinho arriva dopo nemmeno dieci minuti dall’inizio della ripresa, con l’infortunio di Stephan El Shaarawy. Il ‘Faraone’ ha accusato un problema al polpaccio che lo ha costretto a lasciare il campo in anticipo e dunque anche per il big match di sabato contro l’Inter la sua presenza viene messa in dubbio.