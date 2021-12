Bologna-Roma, che assenza per Mourinho | Salta l’Inter

La Roma è sotto di un gol contro il Bologna ma arriva un’altra pessima notizia per Mourinho in vista dell’Inter

Pessime notizie per José Mourinho dopo i prima 45 minuti. Al Dall’Ara la Roma è sotto 1-0 contro il Bologna. La squadra di Mihajlovic l’ha sbloccata grazie al gol di Svanberg che in questo momento allontana i giallorossi dalle zone alte.

Non solo lo svantaggio. L’altra brutta notizia è l’ammonizione di Tammy Abraham che era diffidato e quindi salterà il big match di sabato all’Olimpico tra Roma e Inter. Nella sfida più attesa dallo Special One contro la sua ex squadra di cui è stato il condottiero, dovrà fare a meno del suo centravanti.