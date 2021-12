Accordo totale, si prendono de Ligt: super scambio a giugno

Il top club mette nel mirino Matthijs de Ligt e inguaia la Juventus: spunta l’ipotesi scambio per l’estate

I top club europei intendono finire al meglio questo 2021, con l’ultima giornata di Champions che potrebbe regalare verdetti sorprendenti. Si parla di Europa e non ci si può allontanare troppo dalla Juventus di Allegri, già qualificata e che contro il Malmo proverà a strappare il primo posto al Chelsea, impegnato con lo Zenit. La società bianconera sta valutando quelle che saranno le prossime operazioni di calciomercato che coinvolgeranno, tra entrate ed uscite, il gruppo guidato dall’allenatore toscano. Allegri, però, rischia di veder volare via, la prossima estate, una delle pedine fondamentali anche e soprattutto in ottica futura.

Con Chiellini vicino ai 38 anni e Bonucci ai 35, il centrale olandese rappresenta uno dei prospetti migliori a livello mondiale. A pensarci potrebbe esserci il Chelsea campione d’Europa in carica che, incassato l’ufficioso addio di Rudiger (il tedesco avrebbe già un accordo a zero con il Real Madrid) si muove con largo anticipo per l’erede. L’ex capitano dell’Ajax rientra nei parametri di ricerca di Tuchel, al punto da ‘bloccare’ l’uscita di un big verso il Barcellona per poterlo poi proporre, come contropartita, alla Juventus.

Il Chelsea fa sul serio per de Ligt: ipotesi scambio

Timo Werner è uno dei nomi caldi per l’attacco del Barcellona di Xavi ma i ‘Blues’ sono pronti a fermare tutto: con il tedesco ancora in rosa fino al termine della stagione, lo scambio per de Ligt potrebbe quindi prendere forma.

In estate, con Timo Werner alla Juventus e de Ligt a Londra, alla corte di Tuchel: un incastro perfetto, almeno secondo i desideri del club di Roman Abramovich.

L’addio di de Ligt, a giugno, può quindi regalare un nuovo centravanti ad Allegri: Timo Werner la carta del Chelsea per regalarsi il difensore bianconero.