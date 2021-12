Juventus, sfuma il colpaccio a zero: ecco il suo prossimo club

La Juventus vuole il colpaccio a zero ma l’affare si allontana sempre di più: c’è l’assalto del club di Premier League

La Juventus non sta vivendo un grande momento dopo i passi falsi dell’ultimo periodo e ora sta provando a rialzarsi per non perdere in maniera definitiva la scia delle squadre che occupano le prime posizioni in classifica. I bianconeri distano adesso sette punti dal quarto posto e undici dalla vetta della classifica che è occupata dal Milan.

Calciomercato Juventus, sfuma il colpo a zero: si fa avanti il Chelsea

La società non è sicuramente soddisfatta del rendimento avuto fino a questo momento e pensa a dei rinforzi per i prossimi mesi. I bianconeri infatti sono alla costante ricerca di nuovi colpi e pensano anche all’occasione a zero dal Barcellona.

Anche la Juventus infatti è iscritta alla corsa per Ousmane Dembele, che ha il contratto in scadenza a giugno del 2022, ma per quanto riguarda lui non arrivano buone notizie. Secondo quanto riportato da ‘okdiario.com’, infatti, il Chelsea si sarebbe fatto avanti per il francese e il Barcellona si starebbe convincendo ormai che l’esterno si trasferirà ai ‘Blues’.

Sfuma dunque il possibile colpo a zero da parte della Juventus che dovrà andare a caccia di nuovi colpi per il futuro.