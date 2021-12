Tegola in casa Juventus. L’esterno non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per le prossime due partite

Dopo i due successi in campionato, la Juventus si appresta ad affrontare il Malmoe in Champions League. Allegri, sicuro della qualificazione, dovrà sperare in un ko del Chelsea per passare primo nel girone. Il mister toscano probabilmente farà rifiatare qualche giocatore in vista dell’impegno con il Venezia. L’esterno invece, sarà fuori in seguito all’operazione avvenuta martedì 7 dicembre.

La Juventus, ha comunicato con una nota, che l’attaccante esterno Dejan Kulusevski, sarà out per una settimana: “É stato sottoposto ad intervento chirurgico per la risoluzione della sinusite acuta di origine odontogena – annuncia la società – l’intervento, eseguito dal dott. Tubino e dal dott. Ruffino presso l’ospedale di Chivasso, è perfettamente riuscito. Saranno necessari 7 giorni di riposo prima della ripresa dell’attività sportiva.”