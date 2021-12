Alleanza con Mendes, il Milan prepara il regalo scudetto

Il Milan continua a pensare a colpi entusiasmanti in vista della prossima stagione: il club rossonero è al lavoro insieme a Jorge Mendes

L’agente portoghese, Jorge Mendes, potrebbe venire in soccorso al Milan. Oltre al rinnovo di Leao, il noto procuratore anche di Cristiano Ronaldo sarebbe sul punto di pensare a nuovi colpi anche per la compagine rossonera.

Come svelato dal portale spagnolo “Fichajes.net” Joao Felix non sarebbe più felice sotto la gestione di Simeone visto che non è nei suoi piani tattici. E così il club spagnolo starebbe pensando anche ad una sua cessione: il talentuoso giocatore portoghese non è ancora esploso ad altissimi livelli venendo, in un certo senso, emarginato nel progetto tecnico dell’allenatore argentino. Inoltre, la sua fragilità fisica è stata una delle tante cause per cui non è stato apprezzato al meglio da Simeone.

LEGGI ANCHE >>> Conte tenta l’affare con la Juventus: doppia offerta sul tavolo

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Sampdoria, ha le ore contate | Ballottaggio a due per la panchina

Calciomercato Milan, Joao Felix pazza idea rossonera

L’Atletico Madrid l’ha pagato circa 127 milioni di euro dal Benfica diventando di fatto l’acquisto più costoso della storia del club spagnolo. I costi saranno eccessivi, ma la suggestione è in linea con l’idea del Milan per arrivare a giovani di altissimo profilo. In caso di Scudetto, potrebbe così arrivare un regalo da urlo anche grazie all’intermediazione del noto agente Jorge Mendes, che sta trattando il rinnovo contrattuale di Leao.