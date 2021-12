Milan-Liverpool, con Ibra tutto è possibile: “Superiore a Ronaldo”

Zlatan Ibrahimovic è pronto ad affrontare una nuova sfida entusiasmante della sua carriera: l’elogio per la gara contro il Liverpool

Il Milan proverà a qualificarsi al prossimo turno di Champions League a tutti i costi. Il Liverpool è già qualificato e così Klopp penserà a qualche cambio di formazione: Pioli cercherà di aggrapparsi a Zlatan Ibrahimovic, che non hai mai vinto in carriera la ‘Coppa dalle grandi orecchie’.

Ai microfoni di Radio Radio è intervenuto il giornalista Damascelli che ha voluto elogiare lo stesso attaccante del Milan: “Non bisogna pensare che Ibra ogni volta deve fare l’esame. Ha una forza caratteriale unica, è superiore perfino a Cristiano Ronaldo, dal punto di vista della personalità”. Poi ha aggiunto indicazioni importanti: “Può essere la sua partita: in questo momento lui è il Milan. Ha detto anche che vorrebbe rimanere in eterno nel Milan, è un motivo in più”.

Milan-Liverpool, Ibrahimovic l’arma vincente di Pioli

Zlatan Ibrahimovic cercherà di regalare ai tifosi rossoneri un risultato alquanto inaspettato, ma non sarà così facile. Nell’ultimo turno di Serie A lo svedese ha riposato visto il doppio vantaggio iniziale contro la Salernitana. Il Milan proverà così a convincere tutti della sua forza giocandosi tutte le carte proprio a San Siro in un’atmosfera incredibile come le vecchie notti di Champions. Con un Ibra tutto è possibile.