Asta in Serie A per il gioiello | Il club apre alla cessione

Il club blucerchiato si è stancato di aspettare e apre alla cessione: asta tra le big di Serie A

La Sampdoria, in mezzo ad una bufera dopo le dimissioni di Ferrero, aspetta ancora il rientro in squadra di Mikkel Damsgaard. Il talento danese anche in questi ultimi giorni si è limitato a fare solo terapie.

Il classe 2000 sta mancando alla Samp ormai da diverso tempo e sembra diventato un mistero. La società blucerchiata starebbe pensando seriamente di sacrificarlo già nel mercato di gennaio per cercare di monetizzare. Naturalmente il lungo periodo di assenza ha fatto calare la valutazione di Damsgaard che adesso ha un valore di mercato di circa 20 milioni di euro. Nonostante il contratto in scadenza nel 2024, l’avventura del danese con la maglia della Samp potrebbe concludersi già a gennaio ma il suo futuro potrebbe rimanere in Serie A.

La Samp apre alla cessione di Damsgaard

Considerando il prezzo attuale di Damsgaard e le intenzioni della Sampdoria di monetizzare, potrebbe diventare un’allettante occasione di mercato per le big di Serie A, in particolare Inter, Juventus, Milan e Roma. A gennaio potremmo assistere ad una vera e propria asta di mercato dove una di queste squadre potrebbe spuntarla.