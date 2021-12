Juventus-Malmoe, le formazioni UFFICIALI: esordio per De Winter

La Juventus affronta il Malmoe nell’ultima giornata dei gironi di Champions League. Svelate le formazioni ufficiali: De Winter parte titolare

Una Juventus dai due volti in questo inizio di stagione. I bianconeri infatti in campionato occupano al momento il quinto posto, raggiunto grazie alle quattro vittorie nelle ultime cinque partite. Mentre in Champions League sono a pari punti con il Chelsea primo, e viaggiano ad un ottimo ritmo, a parte la cocente sconfitta di Stamford Bridge.

Quest’oggi per i bianconeri si gioca l’ultima partita della fase a gironi contro il Malmoe, club svedese ultimo nel girone con un solo punto conquistato fino ad ora. Per la squadra di Allegri sarà importante vincere per sperare di superare i ‘Blues’ in testa al girone. Tutto dipenderà anche dal match tra Chelsea e Zenit. In questi minuti è stata resa nota la formazione ufficiale scelta da Allegri, con l’esordio da titolare del giovane De Winter, classe 2002. In attacco invece scelto Kean al fianco di Dybala e non Morata. Questi gli undici titolari delle due squadre:

JUVENTUS (3-5-2): Perin; De Winter, Bonucci, Rugani; Bernardeschi, Bentancur, Arthur, Rabiot, Alex Sandro; Dybala, Kean. All. Allegri