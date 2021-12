Champions, solo Inter e Juve agli ottavi | Le possibili avversarie

Fuori anche l’Atalanta dopo il Milan, solo Inter e Juventus le italiane agli ottavi: ecco le possibili avversarie

L’Atalanta non riesce a vincere contro uno splendido Villareal e saluta la Champions League. La ‘Dea’ dopo due qualificazioni di fila alla fase a eliminazione diretta, fallisce l’appuntamento con gli ottavi e andrà in Europa League nonostante l’arrembaggio finale.

Le uniche due squadre italiane rimaste in Champions League, considerata anche l’eliminazione dall’Europa del Milan, sono Inter e Juventus. I nerazzurri si sono classificati secondi nel proprio girone, dietro il Real Madrid e lunedì scopriranno l’avversaria. Ecco le 16 squadre che accedono alla fase a eliminazione diretta della Champions League: Manchester City, Manchester United, Liverpool, Bayern Monaco, Lille, Ajax, Juventus e Real Madrid come teste di serie; Psg, Inter, Salisburgo, Chelsea, Atletico Madrid, Sporting Lisbona, Benfica e Villareal come seconde dei rispettivi gironi.

Champions, le possibili avversarie di Juve e Inter

Ecco le possibili avversarie dell’Inter: Manchester City, Manchester United, Liverpool, Bayern Monaco, Lille, Ajax. Ecco, invece, le possibili avversarie della Juventus: PSG, Atletico Madrid, Sporting Lisbona, Benfica, Salisburgo,Villarreal. Lunedì i sorteggi degli ottavi a partite dalle ore 12:00.