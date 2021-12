Genoa-Sampdoria 1-3, Gabbiadini inarrestabile: Shevchenko battuto

Un risultato che lascia pochi dubbi, la Sampdoria batte 1-3 il Genoa e domina il derby della lanterna: Shevchenko sempre più giù

Il derby della lanterna apre le danze nella 17esima giornata di Serie A, ed è un completo dominio della Sampdoria contro il Genoa. Un match che sin dall’inizio non ha storia e la squadra di D’Aversa si dimostra superiore a quella di Shevchenko.

Bastano sette minuti a Manolo Gabbiadini per far capire a tutti questa è la sua serata, e sul cross di Candreva insacca di testa il gol del vantaggio blucerchiato. Poco dopo l’inizio del secondo tempo invece ci pensa Caputo a sfruttare una respinta corta di Sirigu e insaccare il gol dello 0-2.

Partita chiusa al minuto 67′ quando Gabbiadini punta la porta rossoblu e il suo tiro viene deviato in rete da Vanheusden. Prova a riaprire le danze per il Genoa Mattia Destro, che subentrato a Ekuban segna il gol dell’1-3, che però ai fini del match è inutile. D’Aversa riesce così ad allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre è sempre più crisi per la squadra di Shevchenko.

Genoa-Sampdoria 1-3, tabellino e classifica

Genoa (3-5-2): Sirigu; Vanheusden (85′ Kallon), Masiello (57′ Vasquez), Criscito; Sabelli, Sturaro, Badelj, Hernani (73′ Portanova), Cambiaso; Pandev, Ekuban (57′ Ekuban).

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski (68′ Dragusin), Yoshida, Colley, Augello; Candreva (94′ Askildsen), Silva, Ekdal, Thorsby (76′ Chabot); Caputo, Gabbiadini (68′ Verre)

Arbitro: Daniele Doveri

Marcatori: 7′ Gabbiadini, 49′ Caputo, 67′ Gabbiadini, 78′ Destro

Ammoniti: 34′ Thorsby, 84′ Ghiglione, 90′ Sturaro, 95′ Chabot

CLASSIFICA SERIE A: Milan 38 punti; Inter 37; Napoli 36; Atalanta 34; Juventus e Fiorentina 27; Roma e Lazio 25; Bologna 24; Verona ed Empoli 23; Sassuolo 20; Torino 19; Sampdoria 18*; Udinese 16; Venezia 15; Spezia 12; Cagliari e Genoa 10*; Salernitana 8

* Una partita in più