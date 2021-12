Le formazioni ufficiali di Lazio – Genoa: esclusione eccellente di Sarri!

Non mancano le sorprese nelle formazioni ufficiali di Lazio-Genoa. Maurizio Sarri lascia in panchina Luis Alberto preferendogli Basic

Arrivano le formazioni ufficiali di Lazio-Genoa, anticipo della 18esima giornata del campionato di Serie A. Sorpresa nell’undici di partenza scelto da Maurizio Sarri.

Lazio-Genoa è la sfida che alle 18.30 aprirà la diciottesima giornata del campionato di Serie A. Per l’occasione, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri a sorpresa ha lasciato Luis Alberto fuori dall’undici di partenza, proponendo Basic al suo posto. In attacco un tridente con Pedro in veste di falso nueve e Zaccagni e Felipe Anderson ai suoi lati.

LEGGI ANCHE >> Kulusevski nel super scambio: maxi ostacolo per la Juventus

Shevchenko, dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Salernitana, schiera i suoi col 3-5-2: il tandem offensivo sarà composto da Destro e Pandev con Ghiglione e Cambiaso sulle corsie laterali sulla linea di centrocampo.

Lazio – Genoa, le formazioni ufficiali

Lazio (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Zaccagni, Pedro, Felipe Anderson. Allenatore: Maurizio Sarri.

Genoa (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Vasquez, Criscito; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Portanova, Cambiaso; Pandev, Destro. Allenatore: Andrij Shevchenko.