Kulusevski nel super scambio: maxi ostacolo per la Juventus

La Juventus potrebbe salutare Kulusevski: il top club pensa allo svedese e propone uno scambio complicato ai bianconeri

L’1-1 di Venezia è ormai un lontano ricordo, con la Juventus di Massimiliano Allegri già proiettata all’insidiosa trasferta contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Una stagione fino ad ora complicata quella della ‘Vecchia Signora’ che, dunque, non può permettersi ulteriori passi falsi in Serie A. Dal calcio giocato al calciomercato, per il club bianconero potrebbero prospettarsi occasioni a dir poco intriganti, tra gennaio e giugno. In tal senso, una delle pedine destinate a dire addio a Torino è Dejan Kulusevski, che non ha convinto a pieno Allegri e potrebbe rappresentare una preziosa pedina di scambio per il 2022.

Diverse le società italiane (Atalanta in primis) ed estere sul gioiello svedese che in stagione ha collezionato 19 presenze con 1 sola rete, 2 assist e soltanto 687′ in campo. Tra i club alla finestra vi è il Manchester United, che già in passato ha provato a strappare Kulusevski alla Juventus e che adesso, sotto ferma volontà del tecnico Ralf Rangnick, vorrebbe riprovarci nel mese di gennaio. L’allenatore tedesco ha in mente un piano ben preciso per regalarsi il trequartista, con una proposta di scambio per la Juventus.

Rangnick su Kulusevski: scambio con la stella

Ralf Rangnick vuole portare all’Old Trafford Dejan Kulusevski: un’altra priorità del tedesco è, però, l’immediata uscita di scena di Paul Pogba. Il francese, in scadenza il 30 giugno 2022, non rientra più nei piani dei ‘Red Devils’ e verrebbe proposto proprio nello scambio con lo svedese.

Un’ipotesi decisamente complicata per la Juventus visto il ricco ingaggio di 15 milioni di euro netti annui percepiti dal francese a Manchester.

Situazione dunque in divenire, con il ritorno di Pogba alla Juventus che appare, conti alla mano, decisamente in salita visti i costi del campione francese.