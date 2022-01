Colpo a sorpresa in Serie A: Allegri ci pensa

Calciomercato Juve: occhi in Serie A per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Il possibile colpo a sorpresa. Tutti i dettagli

Si è conclusa con la roboante vittoria della Fiorentina di Italiano la 22esima giornata di Serie A. I viola hanno schiantato il Genoa di Konko con il risultato di 6-0.

Il protagonista di serata non poteva che essere Dusan Vlahovic, autore di un altro super gol in pallonetto. Il serbo ha anche fallito il suo primo rigore in carriera facendosi parare il cucchiaio da Sirigu. Chi è invece ormai infallibile, addirittura su punizione, è Cristiano Biraghi. Il capitano della squadra di Vincenzo Italiano ha realizzato una doppietta da calcio piazzato ed in questa stagione ha già messo a referto 5 reti considerando anche la Coppa Italia. Un bottino piuttosto importante per il terzino che può ora fare gola anche alla Juventus di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juve, occhi su Biraghi: i dettagli

Come noto, c’è aria di ricostruzione anche per la fascia sinistra della Juve. L’involuzione di Alex Sandro, infatti, porterà con ogni probabilità la dirigenza ad intervenire tra gennaio e giugno. Tra i profili sondati potrebbe esserci anche quello di Cristiano Biraghi. Il laterale viola sta vivendo la definitiva consacrazione e la sua miglior stagione in carriera, che potrebbe valergli la chiamata del club bianconero dopo la deludente parentesi con la maglia dell’Inter. Il 29enne è in scadenza di contratto nel 2024 e valutato circa 10-15 milioni di euro. Allegri ci pensa.