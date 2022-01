Calciomercato Juventus, Zakaria in dubbio: sorpasso della big d’Europa

Il centrocampista svizzero, Denis Zakaria, è diventato uno degli obiettivi di mercato della Juventus: possibile sorpasso della big d’Europa

Il club bianconero è sempre molto attivo sul fronte calciomercato per arrivare a centrocampisti funzionali in base all’idea tattica di Massimiliano Allegri: nel mirino Zakaria con Arthur verso l’addio.

Come svelato dal portale ” fussballtransfers” il Bayern Monaco è molto interessato a Denis Zakaria da anni. Nel corso degli anni il rapporto si era un po’ raffreddato, ma ora la compagine bavarese è forte sul completo centrocampista, come riportato dal giornalista di “Bild” Christian Falk. inoltre, lo svizzero sarà libero a parametro zero in estate e non ha intenzione di prolungare il suo contratto in scadenza con il Borussia Moenchengladbach. In questo modo lo stesso club tedesco potrebbe offrire Tolisso inserendolo nella trattativa e avendo così la meglio.

Calciomercato Juventus, assalto a Zakaria: addio Arthur

La Juventus dovrà così virare su altri obiettivi di calciomercato in vista della seconda parte di stagione. Duello a distanza con il Bayern Monaco, che è sempre molto interessato al centrocampista svizzero. Una situazione complessa con il club bianconero sempre alla ricerca di nuovi innesti funzionali all’idea di gioco dello stesso Massimiliano Allegri. I prossimi giorni saranno decisivi con la situazione di Arthur da monitorare: l’Arsenal preme forte sul centrocampista brasiliano, che è stato impiegato da titolare dallo stesso allenatore bianconero nelle ultime uscite stagionali fornendo buone prestazioni.