Calciomercato Milan, nuovo assalto a Berardi | Servono 40 milioni

Il Milan punta nuovamente Domenico Berardi per rinforzare l’attacco ma servono almeno 40 milioni

Il Milan a Salerno ha perso una ghiotta occasione di allungare sull’Inter e ha evidenziato delle difficoltà evidenti in alcuni reparti. Il reparto offensivo necessita di un rinforzo a destra in quanto Castillejo è ormai separato in casa, Saelemaekers non dà più le stesse garanzie e Junior Messias non è considerato una primissima scelta.

Il Milan cerca un giocatore di prima fascia in quel reparto ma non ha il budget per poter arrivare ai top player di primissimo piano. Ecco che allora il nome più caldo che rientrerebbe nelle possibilità economiche del club rossonero è Domenico Berardi. L’attaccante campione d’Europa è da anni il perno del Sassuolo. Quest’anno sta disputando l’ennesima stagione sorprendente ed è il primo nei top 5 campionati europei ad aver toccato la doppia cifra di gol e assist (10 reti e 10 assist).

Il Milan punta Berardi per giugno

Maldini e Massara lo osservano da vicino ormai da tempo e vorrebbero spingere sull’acceleratore per portarlo a Milano dalla prossima stagione. Il contratto di Berardi scade a giugno 2024 e il ragazzo potrebbe avere il desiderio di fare il grande salto di qualità della sua carriera.

Carnevali difficilmente fa sconti per i suoi gioielli e in un mercato estivo che si prospetta caotico per il Sassuolo viste le tante richieste per per i due gioiellini Scamacca e Raspadori, difficilmente si priverebbe anche di Berardi se non per un’offerta di almeno 40 milioni di euro.