Il Milan è a caccia di un fantasista in vista della prossima stagione. Occhi su Giovani Lo Celso, trequartista del Tottenham in prestito al Villarreal: le ultime di calciomercato

Il Milan di Stefano Pioli è in un momento delicatissimo della stagione. I rossoneri, dopo un inizio di febbraio infuocato, segnato dalla vittoria nel derby di Milano contro l’Inter di Simone Inzaghi, sono in piena lotta per la vittoria del campionato italiano di Serie A.

Nonostante la posta sia altissima, sabato sera a Salerno, i rossoneri sono stati fermati dalla squadra di Davide Nicola, la Salernitana, per 2-2 ha bloccato sul pareggio i ragazzi di Stefano Pioli che, venerdì pomeriggio a San Siro, tenteranno un altro allungo in attesa della partita in casa del Genoa dell’Inter di Inzaghi. Anche il Napoli è pienamente in corsa per lo Scudetto, gli azzurri saranno impegnati domenica sera a Roma contro la Lazio di Maurizio Sarri.

In casa rossonera resta però un problema. Il Milan infatti, nonostante qualche buona prestazione di Brahim Diaz, fantasista in prestito dal Real Madrid, vorrebbe cercare un trequartista più continuo del giocatore spagnolo ed attenzione ad un nome che arriva dalla Champions League, in particolare dall’avversaria della Juventus agli ottavi di finale, il Villarreal di Unai Emery. Stiamo parlando di Giovani Lo Celso. Il giocatore argentino sta vestendo la maglia del sottomarino giallo in prestito dal Tottenham di Antonio Conte.

Calciomercato Milan, obiettivo Lo Celso: tutti i dettagli

Giovani Lo Celso, ieri sera in Champions League contro la Juventus, ha impressionato per personalità e attenzione, oltre all’indubbia qualità. Il giocatore ha vestito anche la maglia del PSG e quest’anno, dopo un periodo particolare al Tottenham, sta facendo benissimo con la casacca del Villarreal. Lo Celso ha una valutazione in sede di calciomercato di poco superiore ai 25 milioni di euro ed un contratto in scadenza nel 2025 con gli Spurs. In quest’ottica, i rossoneri potrebbero forzare un po’ la mano cercando di strappare il giocatore alla squadra di Conte attraverso la formula del prestito, magari con diritto di riscatto.