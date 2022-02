“Non andiamo avanti”, furia juventina contro Allegri

Non c’è soddisfazione nei tifosi della Juventus dopo il pari ottenuto contro il Villarreal nella gara di andata degli ottavi di Champions

È stata una serata alternata da alti e bassi per la Juventus, che in Champions League contro il Villarreal aveva avuto un inizio da sogno ma il rendimento è calato con il passare dei minuti. I bianconeri infatti si erano portati in vantaggio dopo appena 30 secondi grazie alla rete di Vlahovic ma si sono fatti raggiungere nella ripresa da Parejo dopo la disattenzione difensiva.

Juventus, piovono critiche per Allegri: alcuni tifosi vogliono l’esonero

La prestazione della Juventus non ha convinto tutti e anche i tifosi bianconeri sembrano essere infelici per il pareggio in trasferta. Ai fini della qualificazione potrebbe anche considerarsi un buon risultato, visto che ci si giocherà tutto in casa, ma per quanto riguarda la prestazione totale dei 90 minuti arrivano diverse critiche.

I tifosi della Juventus, attraverso Twitter, hanno manifestato la loro rabbia per il pari di ieri e per l’atteggiamento difensivo. Nel mirino dei sostenitori c’è inoltre il posizionamento sbagliato da parte dei calciatori in occasione del gol subito, visto che è stato lasciato un buco proprio al centro dell’area di rigore che ha permesso a Parejo di colpire indisturbato.

Basta con massimiliano allegri alla nostra guida basta, a casa per favore, non andremo mai avanti altrimenti — ~ Lili ~ (@lilitwelve) February 22, 2022

Mi ricordo quando con #pirlo allenatore, per sminuirlo si mettevano foto del disordine in campo. #allegri dopo 8 mesi 👇🏻 pic.twitter.com/Tmd0CZynAj — 🇮🇹⚪️⚫️Giorgio7️⃣7️⃣⚫️⚪️🇮🇹 (@CAMARDELLAGio) February 23, 2022

Unica squadra al mondo a non battere un calcio d'angolo in 90 minuti di CL.

Unici a fare 2 tiri nello specchio

Unici a mettere pullman davanti la porta dopo un minuto

Seguitemi x altri record#AllegriOut — Frank (@xxfrank35) February 22, 2022

Vlahovic avesse un altro status – lo avrà tra qualche anno – a fine partita andrebbe da Allegri e gli rifarebbe il gesto che fece Ronaldo post Juve – Ajax. — Nick (@nickkwolff) February 22, 2022

Non c’è dunque molta soddisfazione nel mondo Juventus, almeno per i tifosi, dopo la gara di andata degli ottavi di finale. C’è anche chi chiede l’esonero di Allegri: attraverso i social infatti è riapparso l’hashtag “#AllegriOut”.