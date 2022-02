Flop e ritorno, la Juventus si inserisce: colpo stellare

La ‘Vecchia Signora’ è già pronta a programmare la prossima campagna acquisti: in estate possibile assalto al top player

Il pareggio europeo contro il Villarreal è un ricordo già lontano per la Juventus di Massimiliano Allegri che sta già lavorando al prossimo match di campionato, contro l’Empoli. La ‘Vecchia Signora’ non può permettersi altri passi falsi in campionato: centrare l’ingresso alla prossima Champions League sarà assolutamente fondamentale per il calciomercato che hanno in mente i vertici bianconera. La società torinese è vigile per quanto riguarda le prossime operazioni che, tra entrate ed uscite da giugno, possono regalare sorprese alla rosa allenata da Massimiliano Allegri.

Dopo le firme di Zakaria e Vlahovic che hanno rinforzato centrocampo e attacco, la Juventus non intende fermarsi e programma l’ennesimo salto di qualità per la stagione 2022/23. Diversi i nomi che il direttore sportivo Cherubini sta seguendo per l’anno prossimo, con uno in particolare che può rappresentare un suggestivo ritorno di fiamma per la mediana di Allegri.

Juventus, riecco Saul: la situazione

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘Sport.es’, il futuro di Saul sarà nuovamente in Spagna. La deludente annata vissuta dal centrocampista con la maglia del Chelsea lo porterà verosimilmente a fare rientro a Madrid, sponda Atletico, dopo il prestito con i ‘Blues’. Il portale sottolinea come vi sia il Barcellona in prima fila, pronta ad approfittarne per portare Saul in Catalogna.

Attenzione, però, anche alla Juventus. I bianconeri hanno seguito a lungo in passato il talento di Elche che fino ad ora ha accumulato solo 6 presenze in Premier League con la squadra di Tuchel. I dialoghi che vanno avanti ormai da tempo per il futuro di Morata possono spostarsi proprio su Saul che alla corte di Simeone è destinato a non trovare spazio.

Un’occasione ghiotta per la ‘Vecchia Signora’ che accoglierebbe di buon grado Saul, vista la probabile rivoluzione che la Juventus attuerà al centrocampo di Massimiliano Allegri.