De Ligt in bilico: assalto del top club, il possibile scambio per arrivare al centrale olandese. Tutti i dettagli

Si profila un’estate ed una sessione di calciomercato piuttosto infuocata anche sul fronte de Ligt per la Juventus di Massimiliano Allegri.

Sono ormai note, infatti, le dichiarazioni del suo agente Mino Raiola sul futuro dell’olandese: “È pronto per un nuovo passo, lo pensa anche lui. Sappiamo tutti quali sono i club per un buon passo e, con tutto il rispetto, non società come il Fortuna Dusseldorf. Vedremo questa estate. Premier League? Potrebbe essere anche il Barcellona o il Real Madrid o il Paris Saint Germain“. Non si era fatta attendere la replica dell’amministratore delegato bianconero, Maurizio Arrivabene: “L’attaccamento alla maglia da parte di molti giocatori è in misura minore dell’attaccamento che hanno per i loro procuratori”. La dirigenza della Juve dovrà dunque sedersi ad un tavolo con Raiola, con i top club europei sempre in agguato, Bayern Monaco compreso.

Calciomercato Juve, il possibile assalto del Bayern Monaco per de Ligt

In estate il club bavarese perderà Sule a parametro zero, mentre Upamecano sta deludendo le aspettative. Potrebbe così esserci un assalto per arrivare a de Ligt: sul piatto potrebbe finire un’importante contropartita tecnica come Lucas Hernandez. Il fratello di Theo, valutato circa 50 milioni di euro, potrebbe essere il grande sacrificato per l’ex capitano dell’Ajax. La sua valutazione si aggira comunque intorno ai 100 milioni di euro, al netto della monstre clausola rescissoria da oltre 120 milioni. Il Bayern è dunque avvisato.