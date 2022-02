Inter, erede Lautaro dalla Francia: doppia contropartita sul piatto

Il futuro di Lautaro Martinez sembrerebbe diventare un’incognita e i nerazzurti sono alla ricerca di un erede dell’argentino: idea dalla Francia

Quanta fatica per trovare il gol in casa Inter. I nerazzurri negli ultimi tempi hanno difficoltà nel trovare la via del gol e lo hanno dimostrato ieri sera nell’anticipo di Serie A contro il Genoa. Inoltre ieri Simone Inzaghi ha deciso di lasciare fuori dall’undici titolare Lautaro Martinez, che vive un periodo difficile in astinenza da gol.

Così in estate sembrerebbe essere sempre più probabile la partenza del ‘Toro’, che potrebbe essere uno dei top player sacrificati, come lo scorso anno lo fu Lukaku. Per trovare l’erede l’Inter avrebbe puntato il mirino in Francia, dove un giovane bomber continua a stupire.

Inter, David l’erede di Lautaro Martinez: due giocatori messi sul piatto

Futuro di Lautaro Martinez sempre più in bilico, con l‘Inter alla ricerca del suo erede in attacco. Il mirino nerazzurro potrebbe così essere puntato in casa Lille, dove piace Jonathan David. L’attaccante canadese in questa stagione ha segnato ben 16 gol in 34 partite, quasi una rete ogni due partite.

Il prezzo del bomber però al momento sembrerebbe essere molto alto, così per abbassare le richieste del club francese l’Inter potrebbe inserire nell’affare i cartellini di Sebastiano Esposito e Martin Satriano, due attaccanti molto promettenti cresciuti in nerazzurro.